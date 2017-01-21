Ле Пен предсказала «эффект домино» в Евросоюзе после Brexit

Берлин, 21 января. Выход Великобритании из Евросоюза спровоцирует «эффект домино» в Европе, заявила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время выступления на конференции Freedom for Europe.

Ле Пен обратила внимание, что Brexit может привести к развалу Евросоюза.

«Мы живем при конце одного мира и при рождении другого… — рассказала она во время своего выступления. — Первый серьезный удар по нашему прошлому, который спровоцирует «эффект домино» — это Brexit».

Ранее Ле Пен пообещала в случае победы на президентских выборах во Франции провести референдум по выходу страны из Евросоюза.