Экс-паралимпиец рассказал, почему Россию не пустили на Паралимпиаду в Рио

Москва, 21 января. Российский паралимпиец Чермен Кобесов перешел из легкой атлетики в бойцы ММА после недопуска национальной сборной к Играм в Рио. Спортсмен считает, что паралимпийцев РФ исключили как самых сильных соперников.

Сменивший спортивный профиль экс-паралипийский легкоатлет, а ныне боец ММА Чермен Кобесов, объяснил, почему российских спортсменов не пустили в Рио. «Сильных всегда боятся. А тут нашли повод. В июне, незадолго до Рио, прошел чемпионат Европы в Италии. И там была безоговорочная победа России — 50 золотых медалей. И это только золотых!»

По словам Кобесова, у сборной Великобритании было всего 34 медали, что повлияло на президента МПК Филипа Крэйвена. Экс-паралимпиец добавил, что все обвинения комиссии Макларена по допингу были безосновательны, ведь они «даже не доказали факт этого преступления», пишет газета «Известия».







