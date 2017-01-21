РКК «Энергия» сократит вдвое время доставки космонавтов на МКС

Москва, 21 января. Инженеры ракетно- космической корпорации «Энергия» планируют доставку астронавтов и грузов на МКС всего за три часа. Новую схему отработают в 2017–2018 годах, говорится в докладе представителя компании.

Работники российской ракетно-космической сферы успешно реализовали четырехвитковую схему сближения космических кораблей «Союз» с Международной космической станцией. В данный момент РКК «Энергия» рассматривают возможность применения двухвитковой схемы сближения, что сократить время доставки космонавтов и грузов до трех часов.

В докладе представителя компании говорится, что подобный подход может быть использован для отправки кораблей к Луне. Напомним, как сообщало ранее агентство НСН, старт космического корабля, который доставит новый экипаж астронавтов на МКС, перенесли на апрель.