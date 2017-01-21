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Силуанов назвал условия пополнения Резервного фонда во второй половине года
Экономика

Силуанов назвал условия пополнения Резервного фонда во второй половине года

Сегодня 16:44
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Силуанов назвал условия пополнения Резервного фонда во второй половине года

Москва, 21 января. Пополнение Резервного фонда может начаться во второй половине 2016 года, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Силуанов подчеркнул, что в теории пополнение Резервного фонда может произойти уже во второй половине этого года.

«У нас в бюджете предусмотрена трата 1,8 триллиона рублей (из Резервного фонда в текущем году.  — Прим. ФАН), то есть чтобы пополнять, мы должны получить на эту сумму дополнительные доходы, — пояснил министр финансов. — Здесь два фактора влияют — цена на нефть и курс».

Глава Минфина отметил, что нетрата Резервного фонда не создает дополнительной ликвидности в экономике, которую планировали в Центробанке.

«В этих условиях у ЦБ больше возможностей по тому, чтобы участвовать на валютном рынке», — добавил министр.

Ранее Силуанов сообщил, что Минфин предлагает вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами в России.

комментарии
Катерина Тимошенская
#антон силуанов
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