Ученые предупредили женщин о роковых последствиях употребления сои

Вашингтон, 21 января. Употребление сои, в которой есть белок генистеин, ведет в дестабилизации гормонального фона женщины и грозит бесплодием, заявили американские ученые.

Специалисты из США провели исследование с целью выявить влияние на женских организм употребления сои, которой представительницы прекрасной половины человечества иногда заменяют мясо. Результат оказался пугающим.

Как выяснилось, в ряде бобовых содержится вещество, пагубно влияющее на детородную функцию. Так, в сое есть генистеин, которые негативно сказывается на гормональном фоне женщин. Ученые предупредили, что употребление этого продукта может привести к проблемам с зачатием.

Ранее американские ученые заявили, что шампанское оказывает позитивное влияние на мозг человека, передает Национальная служба новостей.