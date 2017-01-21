Как нам обустроить Шендеровича: Роман Носиков о генетике, селекции и ярме

Мы опять чем-то прогневали Виктора Анатольевича Шендеровича, и он нас отругал. Написал гадости у себя в Facebook .

Не знаю, чем мы его на этот раз так огорчили. Может, тем, что подложили американцам розовенького такого Трампа, и теперь им, возможно, и вправду придется производить айфоны вместо китайцев. Может, тем, что на Андрея Георгиевича Бильжо обиделись, «а чего такого?».

Не знаю, утешит ли Виктора Анатольевича весть о том, что, вполне вероятно, часть фирм, которые он почитает за итальянские, английские, американские и пр. — российские до степени Рязани и Твери. Не знаю, расстроит ли его известие о том, что не так уж безнадежны его соотечественники по части ядерной энергетики и ракетного двигателестроения.

В любом случае, пришла пора поговорить о «генетической традиции», «отрицательной селекции» и «рабском ярме», раз выпал такой случай.

Сливки отбросов

Начну с неожиданного.

Дело в том, что у меня и в мыслях нет намерения отрицать предъявленные Виктором Анатольевичем особенности нашей российской жизни: отрицательный отбор и рабское ярмо. Все это — чистейшая, кристальная, как водка «Путинка», правда.

Есть у нас и отрицательный отбор, и его печальные результаты. Есть у нас и рабство, жестко въевшееся в души и культуру. Рабство, которое никак не может оставить наших соотечественников. Но там ли Виктор Анатольевич эти вещи ищет? Давайте же разберемся.

Что такое все время поминаемая Виктором Анатольевичем и его социальными одноклассниками «отрицательная селекция»? Какова ее природа? В результате чего она происходит?

Отрицательная селекция — это отбор в элиту особей, моральные, нравственные и профессиональные качества которых заведомо хуже, чем у других. Отрицательная селекция — это когда выживают, дают потомство и пользуются социальными лифтами те, кто при обычной, нормальной, природной селекции выживать и давать потомство не должны, а кататься они должны не на социальном лифте, а в социальном мусоропроводе.

В каких же случаях эта отрицательная селекция начинает работать? В случаях, когда в обществе прекращается свободная конкуренция. Когда продвижение по социальной лестнице перестает зависеть от качества труда. Когда общество предоставляет общественные блага тем, кто этих благ не заслуживает, потому что не способен и не намерен приносить пользу обществу.

Например, высшее образование у нас мог получить не только отпрыск богатой семьи или особо одаренный отпрыск семьи обычной, но вообще кто угодно. Кто угодно мог окончить Московский государственный институт культуры по специальности «режиссер самодеятельных театральных коллективов». Такая доступность высшего образования не имела целью сделать селекцию отрицательной. Напротив, она имела целью сделать человеческое развитие доступным для всех членов общества или для радикального большинства. Но обратной стороной такой щедрости оказалось то, что в элиту попадали не только те, кто этого был достоин.

Хотя будем честны: режиссер самодеятельности — все же не вершина пирамиды интеллектуальных профессий. И даже не середина. Да и вообще, такая специальность могла возникнуть только в силу «особого пути развития», на котором подразумевается, что у самодеятельности должен быть профессиональный режиссер.

Далее, после окончания образования по такой специальности кто угодно мог попасть на стажировку в Высшее театральное училище им. Щукина по специальности «педагог по сценическому движению». А оттуда сразу в звезды «юмора» — то есть в советскую по структуре, но уже антисоветскую по сути культурную тусовку.

«Советскую по структуре» означает, что отбор в нее шел не по труду, не по таланту, не по популярности, а по способности произносить нужные слова. «Антисоветскую по сути» означает, что слова должны были быть уже антисоветскими.

Нетрудно догадаться, что именно в подобной среде происходит лютая, беспощадная отрицательная селекция, при которой наверх пробиваются сливки отбросов.

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Теория проверяется практикой. Мы можем сравнить культурные тусовки стран с «нормальной селекцией» и нашей многострадальной Родины. При проверке выяснится, что нигде — ни в США, ни во Франции, ни в Великобритании, ни в Германии — в элите светского общества нет никого подобного Виктору Анатольевичу.

Это только наш крест! Это наши стигматы! Этот кусок последствий нашей жизнедеятельности мы могли оставить только на нашем особом пути!

А в остальном наши народы очень похожи. Хотя, конечно, отрицать особый путь нельзя.

Кто здесь раб

Теперь о рабском ярме и генетической традиции.

Чем раб отличается от свободного человека?

Раб презирает идеалы. Раб игнорирует абстракции. Добро. Зло. Честь. Благодарность. Уважение. Рабу смешна мораль и нравственность. Нравственность, согласно мировоззрению раба, производится ртом. У раба не бывает Отечества. У раба «умная нация победила бы глупую и были бы совсем другие порядки-с». Раба интересует только то, что ему выгодно, приятно, удобно — айфон, обувь, автомобиль. Или то, за что его накажут, — санкции, пропажа хамона или пармезана.

Не то чтобы я испытывал иллюзии относительно объемов реального культурного багажа людей, именующих себя нашей интеллигенцией, но хотя бы по «генетической традиции» им же должен быть знаком Ветхий Завет?

«И сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?

Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем Египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у Египтян, нежели умереть в пустыне».

(Книга Исход 14:11,12)

«И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь;

и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли бы в пустыне сей!

и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам; не лучше ли нам возвратиться в Египет?»

(Книга Числа 14:1–3)

У раба не бывает «особого пути». Раб — как все. Все народы поклоняются статуям — и раб желает того же. А поклоняться невидимому богу и прочие глупости особого пути — это не для раба. Выбор раба — Телец. Выбор народа — особый путь, потому что свободный человек сам должен решать, что есть Добро и что есть Зло, что правда и что неправда.

«Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось.

И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне.

И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону.

Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!

Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник, и провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник Господу.

На другой день они встали рано и принесли всесожжения и привели жертвы мирные: и сел народ есть и пить, а после встал играть.

И сказал Господь Моисею: поспеши сойти; ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли Египетской».

(Книга Исход 32:1–7)

Раб не умеет почитать.

«Ной начал возделывать землю и насадил виноградник;

и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем.

И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим.

Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего.

Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его,

и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих».

(Книга Бытие 9:20–25)

Сим с Иафетом понимали, что Ной пьян. Но они не смеялись над ним. Потому что Ной — их отец, которого они почитали. Так же как интеллигенция должна почитать породивший ее народ. А Хам — не умел почитать. Таким образом, он проявил качество раба.

Это я не к тому, что интеллигенция, если она желает таковой быть, должна только хвалить народ, умиляться ему и всячески его поощрять за красивую вышиванку и гопак. Нет. Но нужно помнить о своем родстве. О том, кто дал тебе жизнь, кто создал твою культуру, кто выдержал ради этого тысячу лет труда, войн, революций, индустриализаций, ополчений и смут.

Ирония происходящего заключается в том, что любителям рассуждать об отрицательной селекции и генетической традиции нужно искать ее не вокруг себя, а в зеркале, и нигде больше. Потому что при иной селекции, в среде другого, менее терпеливого народа, который подобную селекцию допускает, они если и выжили бы, то не поднялись бы выше уровня старьевщика.

И, полагаю, где-то в глубине души они понимают это. В этом природа их злости. Они возлагают ответственность за свою никчемность на народ — точь-в-точь как сын-неудачник, пеняющий родителям, что ему недодали, недовоспитали, недолюбили.

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Так как же нам обустроить Виктора Анатольевича, чтобы ему, наконец, полегчало?

Политолог Павел Данилин заявил, что направил в прокуратуру требование проверить постинг Шендеровича на соответствие ст. 282 УК России: «Унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности». Полагаю, что это хорошее решение.

Помимо Библии, у меня есть еще один любимый источник цитат — гуляющие по Сети выражения, приписываемые адмиралу Геннадию Радзевскому. Среди них есть и такое: «Если позволить людям говорить все, что они думают, то вскоре они полностью разучатся думать».

Виктор Анатольевич, может, и не Бог весть какая важная персона, но все же не чужой человек. Нельзя позволить, чтобы с ним такое случилось.