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Сирия: губернатор Дейр-эз-Зора навестил пострадавших в боях с ИГ
Новости Сирии

Сирия: губернатор Дейр-эз-Зора навестил пострадавших в боях с ИГ

Сегодня 17:26
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Сирия: Губернатор Дейр-эз-Зора навестил пострадавших в боях с ИГ

Сирия, 21 января. Губернатор сирийского города Дейр-эз-Зор, где сейчас продолжаются ожесточенные бои правительственных сил с террористами из «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ), навестил раненых в госпитале аль-Ассад. 

Источник Федерального агентства новостей прислал в редакцию видео, на котором запечатлен визит Мохамеда Ибрагима Самра. Он подходит к каждой койке и искренне интересуется состоянием здоровья пострадавших, осматривает травмы. Среди раненых много детей.

Тяжелые сражения ИГ и сирийских войск велись несколько дней в том числе и в районе госпиталя, на южном въезде в город. В середине этой недели террористы два раза прорывались к госпиталю и вроде как даже захватывали его под свой контроль, но все же сдали его вечером 19 января.

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В результате боев погибли несколько человек, многие получили ранения разной степени тяжести. Боевики ИГ намеренно обстреливали жилые дома в районах Джура и Косур. Один из снарядов взорвал целый дом, убив семь человек из одной семьи, включая трех детей.

Сирия: Губернатор Дейр-эз-Зора навестил пострадавших в боях с ИГ

На текущий момент в городе и окрестностях продолжаются ожесточенные бои. Террористы попробовали прорвать оборону правительственных войск вблизи военной базы на юге от города, но тут пехоте помогли самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии, нанеся по ИГ в общей сложности около 40 авиаударов. Боевикам пришлось отступить, они понесли большие потери в несколько десятков человек.

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Алексей Громов
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