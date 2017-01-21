Новости Новороссии: «Правый сектор» бесчинствует у границ ЛНР, Байден вызвал обострение ситуации в ДНР

Новороссия, 21 января. Украинская сторона приступила к выполнению указаний, данных Джозефом Байденом во время его визита в Киев. Бойцы «Правого сектора» (деятельность организации запрещена в РФ) изнасиловали девушку, обвинив ее в шпионаже в пользу ЛНР. Разведка ДНР зафиксировала свыше 100 иностранных наемников ВСУ под Донецком.

Басурин: Байден спровоцировал рост интенсивности обстрелов ВСУ

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что обстановка на линии фронта значительно обострилась. По его словам, рост количества обстрелов со стороны военнослужащих ВСУ связан с недавним визитом бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Киев.

Заместитель командующего подчеркнул, что украинская сторона приступила к выполнению последних указаний уходящей администрации США. Джо Байден во время своего визита дал властям Украины четкий план действий, направленный на усугубление ситуации в зоне АТО и нагнетания опасности, уточнил он.

Таким образом, по данным Басурина, в минувшие сутки было зафиксировано почти 600 обстрелов с направления опорных пунктов украинской армии. Всего за сутки киевские силовики 579 раз открывали огонь по прифронтовым зонам ДНР, в том числе и из запрещенных минскими соглашениями арторудий, танков и минометов. По территории республики было выпущено 40 артиллерийских снарядов, два — танковых и 129 мин. Украинские военнослужащие также выпустили 407 боеприпасов из различных типов гранатометов и произвели десятки выстрелов из вооружения БМП. В ходе обстрелов ими также использовалось стрелковое оружие.

Подразделения украинской армии вели обстрел населенных пунктов, расположенных в окрестностях Донецка, Ясиноватой и Горловки, а также по южным селам Новоазовского района ДНР. Информация о возможных пострадавших среди гражданского населения в настоящий момент выясняется.

Замглавы ОБСЕ провел инспекцию на территории ДФС

Заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг провел инспекцию на территории Донецкой фильтровальной станции, которая регулярно оказывается под ударами украинских силовиков.

В состав делегации, проводившей инспекцию на территории ДФС, также вошли российские офицеры в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов. Согласно информации пресс-центра организации ОБСЕ, по результатам поездки будет дана объективная оценка ситуации в регионе.

Напомним, ранее председатель Народного совета республики Денис Пушилин заявил о том, что украинская сторона осуществляет переброску своих подразделений ближе к территории фильтровальной станции в нарушение нормы минимально допустимой удаленности. По его словам, киевские силовики таким образом могут спровоцировать экологическую катастрофу в регионе.

Разведка ДНР выявила до 100 наемников ВСУ под Донецком

Согласно информации замкомандующего ДНР Эдуарда Басурина, вблизи линии разграничения сторон разведкой республики было выявлено размещение подразделений иностранных наемников украинской армии.

Разведчики ДНР продолжают отмечать факты усиления командованием ВСУ позиций армии в зоне АТО в Донбассе, подчеркнул заместитель командующего. Так, по его данным, недалеко от Марьинки в 6 км от линии фронта было зафиксировано размещение порядка десяти иностранных саперов. Было также выявлено местонахождение до 100 наемников частных западных компаний на территории пионерского лагеря недалеко от населенного пункта Мемрик к северу от Донецка в 18 км от линии фронта.

Кроме того, в районе населенного пункта Курахово было зафиксировано прибытие до 45 сотрудников украинских спецслужб на базу отдыха МВД «Пансионат Зенит». Как отмечает Эдуард Басурин киевские агенты прибыли в Донбасс с целью поиска и ликвидации лиц, содействующих ДНР.

Напомним, ранее источник в силовых ведомствах ДНР заявил о более чем 80 ударах ВСУ, нанесенных по прифронтовым территориям республики из минометов, танков и артиллерии. В зоне поражения оказались окрестности Донецка и Ясиноватой, а также село Николаевка на юге ДНР.

Разведка ЛНР отмечает факты преступлений ВСУ против жителей Донбасса

Официальный представитель штаба Народной милиции Луганской народной республики майор Андрей Марочко сообщил, что боевики украинского нацбатальона «Правый сектор» изнасиловали девушку, обвинив ее в работе на командование войск ЛНР.

Согласно данным разведки республики, бойцы украинского националистического формирования «Правый сектор», дислоцирующиеся в окрестностях населенного пункта Троицкое, незаконно удерживали молодую девушку в течение двух суток, избивая и насилуя ее. Силовики угрожали ей тюремным сроком за шпионаж в пользу ЛНР, рассказал Андрей Марочко.

Кроме того, в этом же регионе военнослужащие 54-й бригады украинской армии, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, угнали из части БПМ-2 и катались на ней по улицам Троицкого, ведя беспорядочную стрельбу из автоматов и башенных орудий, также добавил представитель оборонного ведомства республики.

Ранее начальник управления штаба Народной милиции Олег Анащенко сообщил, что командиры частей ВСУ скрывают от вышестоящих структур факты преступлений военнослужащих армии и реальные данные о численных потерях.