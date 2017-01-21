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Бомбардировщики ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре
Политика

Бомбардировщики ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

Сегодня 16:00
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Бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

Москва, 21 января. Шесть бомбардировщиков ВКС РФ Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористической организации «Исламское государство» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили представители министерства обороны России.

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 вылетели с территории России для совершения группового удара по объектам запрещенного в РФ «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ). Объекты террористов находились в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Цели были успешно поражены.

«Целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы», — уточнили в военном ведомстве.

После этого самолеты ВКС РФ вернулись на аэродромы базирования. В Минобороны РФ уточнили, что прикрывали бомбардировщики истребители Су-30СМ и Су-35С, вылетевшие с аэродрома «Хмеймим».

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