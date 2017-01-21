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Минфин назвал причину ограничения расчета наличными
Экономика

Минфин назвал причину ограничения расчета наличными

Сегодня 15:37
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Минфин назвал причину ограничения расчета наличными

Москва, 21 января. Российское финансовое ведомство предлагает вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами в России, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Глава отечественного Минфина Антон Силуанов заявил, что многие страны идут по пути ограничения расчетов наличными деньгами. Он привел в пример Индию, где правительство поддерживает расчеты через банковскую карту. «Это очень правильно, поскольку это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов и сделать нашу экономику более прозрачной», — прокомментировал Силуанов. Отметим, что регулятор Центробанк и Минфин начали обсуждение ограничения сумм расчетов наличными еще в 2012 году.

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Ирина Селезнева
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