Минфин назвал причину ограничения расчета наличными

Москва, 21 января. Российское финансовое ведомство предлагает вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами в России, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Глава отечественного Минфина Антон Силуанов заявил, что многие страны идут по пути ограничения расчетов наличными деньгами. Он привел в пример Индию, где правительство поддерживает расчеты через банковскую карту. «Это очень правильно, поскольку это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов и сделать нашу экономику более прозрачной», — прокомментировал Силуанов. Отметим, что регулятор Центробанк и Минфин начали обсуждение ограничения сумм расчетов наличными еще в 2012 году.