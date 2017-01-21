Ученые объяснили, почему полезно есть насекомых

Вашингтон, 21 января. Людям полезно употреблять насекомых в пищу, так как в них содержится огромное количество белка, заявили ученые из американского Университета Бригама Янга.

Американские специалисты выявили пользу от употребления в пищу насекомых. По их словам, например, сверчки содержат не меньше белка, чем говядина. Участники этого эксперимента советуют их употреблять с шоколадом. Кроме того, сверчки, по их словам, содержат аминокислоты, железо и витамин В-12.

Идею быстро подхватили американские производители. Так, одна из фирм уже выразила готовность выпускать батончики, в содержании которых будет порошок из измельченных насекомых.

Ранее американские океанологи пришли к выводу, что в ближайшие столетия уровень Мирового океана может повыситься до девяти метров, что приведет к экологической катастрофе на Земле, передает Национальная служба новостей.