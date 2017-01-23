Беглых китайских чиновников-коррупционеров ждет суровое наказание

Пекин, 23 января. Двое китайских чиновников, обвиненных в коррупции, приговорены к длительным тюремным срокам после возвращения на родину.

Ван Гоцян и Ли Хуабо сбежали из страны, причем второй отбыл заключение в Сингапуре и вернулся в Китай в 2015 году. Первый провел два года в США, после чего сдался китайским властям.

Суд приговорил Ли Хуабо к пожизненному заключению, признав его виновным в коррупции. Ван Гоцян проведет в тюрьме за взяточничество восемь лет.

Ранее, как сообщало Ura.ru в Китае запретили приложение Pokemon Go и другие игры, использующие технологию «дополненной реальности».