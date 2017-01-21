Разведка ЛНР: ВСУ перебросили силовиков и технику к линии фронта в Донбассе

Луганск, 21 января. Киевские силовики перебросили тяжелое вооружение к линии фронта, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Власти Киева по-прежнему не выполняют минские соглашения — обстрелы украинскими силовиками территорий Донбасса не прекращаются. По данным представителя луганских силовиков Андрея Марочко, «командование ВСУ проводит перегруппировку сил». Речь идет о перемещении запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения к прифронтовой линии. Разведка сообщила, что рядом с населенным пунктом Попасная перебазировали две артустановки «Акация». Марочко рассказал, что в район Золотого прибыли два десятка украинских военнослужащих 24 бригады ВСУ.