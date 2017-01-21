Жертвами теракта в лагере беженцев в Сирии стали четыре человека

Бейрут, 21 января. Четыре человека погибли во время взрыва в лагере для беженцев «Ар-Рикбан» на юге Сирии, сообщили источники в экстренных службах страны.

Как сообщают источники в Сирии, от взрыва пострадало огромное количество человек. Среди них есть женщина с маленьким ребенком. Кроме того, четыре человека погибли.

Напомним, заминированный автомобиль въехал на территорию лагеря беженцев «Ар-Рикбан» на юге Сирии, неподалеку от границы с Иорданией. В лагере проживают порядка 70 тысяч беженцев.

Накануне в Стамбуле неизвестные выстрелили из гранатомета в здание управления безопасности, передает «Газета.ru».