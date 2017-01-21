Уголовное дело завели на киллера с гранатой за покушение на правоохранителей в Москве

Москва, 21 января. СК РФ по Москве возбудил уголовное дело в отношении ликвидированного в столице мужчины, который угрожал взорвать гранату, покушаясь на жизнь бизнесмена, находившегося за рулем Lexus.

Следственный комитет по Москве инициировал уголовное делопроизводство по факту посягательства на жизнь и здоровье сотрудников правоохранительных органов и хранение боеприпасов в отношении мужчины, который угрожал взорвать гранату. Известно, что 18 января злоумышленник, подозреваемый в покушении на убийство предпринимателя, бывшего за рулем Lexus, был ликвидирован силовиками, поскольку оказал сопротивление при задержании, пишет Газета.Ru. «Мужчина оказал сопротивление и угрожал сотрудникам взорвать гранату, которая находилась у него в руках», говорится в сообщении ведомства.