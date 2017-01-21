Минтруда РФ дал прогноз реального размера пенсий на ближайшие три года

Москва, 21 января. Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, заявил глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин.

«Несмотря на то что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии — все равно в перспективе трех лет они снижаются», — обратил внимание глава Минтруда России.

Министр констатировал, что необходимо внимательно подойти к решению вопроса развития системы пенсий в России, чтобы доходы пенсионеров росли. Он признал, что это задача не только этого года, а «очень длинная перспектива».

«Нужно, чтобы мы чувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров», — пояснил Топилин.

Ранее сообщалось, что кабмин изучит возможность выплаты части маткапитала в этом году, передает «Газета.ru».