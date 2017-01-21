Мощный взрыв прогремел в лагере для беженцев из Сирии на границе с Иорданом

Амман, 21 января. Сегодня в лагере для беженцев из Сирии возле с сирийско-иорданской границей прогремел взрыв, передает телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на свои источники.

В лагере для беженцев из Сирии ар-Ракбан, который находится рядом с границей с Иорданией, произошел взрыв, передает местный телеканал. По данным СМИ, в результате взрыва есть погибшие и раненые. Известно, что взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Телеканал «Аль-Джазира» передает, что число пострадавших при взрыве исчисляется десятками, однако информация официально не подтверждена.



