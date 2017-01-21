Изощренные способы минирования в Сирии в разы усложнили задачу саперов РФ 

Москва, 21 января. Террористы в Сирии используют изощренные способы минирования, заявил заместитель начальника инженерных войск России Руслан Аллахвердиев.

Аллахвердиев обратил внимание на сложные задачи, которые приходится решать российским саперам в Сирии. Он отметил, что террористы стали чаще использовать самодельные взрывные устройства. Изощренность способов подрыва и их закладки очень сильно выросла, подчеркнул замначальника инженерных войск России в эфире «Эхо Москвы».

«По сравнению с тем периодом, когда мы работали в Афганистане, методы, которыми они (террористы. – Прим. ФАН) пользуются, только развиваются, у них появляются новые средства и способы минирования», — заметил он.

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