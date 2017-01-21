Лавров назвал источники финансирования ИГ в Сирии и Ираке

Москва, 21 января. Террористы ИГ существуют в немалой степени от финансирования, полученного в результате производства и сбыта наркотиков, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал роль наркобизнеса в поддержке глобального терроризма, отметив, что наркотики связаны угрозами международной безопасности, которые сохраняются в отношении России. «Я имею в виду тот факт, что именно наркобизнес, наркоиндустрия финансирует львиную долю затрат, за счет которых существуют террористические организации и организованная преступность». По словам высокопоставленного дипломата ИГ (ИГИЛ, террористическая организация «Исламское государство” запрещена в РФ) в Сирии и Ираке финансируются за счет контрабанды нефти и производства-сбыта наркотиков, пишет Газета.Ru