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Кремль объяснил, почему симметричное ядерное разоружение США и РФ недопустимо
Политика

Кремль объяснил, почему симметричное ядерное разоружение США и РФ недопустимо

Сегодня 14:36
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Кремль объяснил, почему симметричное ядерное разоружение США и РФ недопустимо

Москва, 21 января. Симметричное сокращение ядерного вооружения России и США недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что ядерное разоружение является концептуальным зонтичным понятием. Он подчеркнул, что симметричное сокращение ядерного вооружения приведет к нарушению ядерного паритета, передает «Газета.ru».

«Композиция этой ядерной составляющей в США и у нас в стране разная, — констатировал пресс-секретарь президента России. — И поэтому какие-то симметричные сокращения здесь абсолютно недопустимы и неуместны».

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Трамп как предчувствие: зачем Минфин РФ направляет доходы от нефти в бюджет
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