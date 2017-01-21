Депутат Госдумы: «Искандеры» останутся в Калининграде в ожидании реакции Трампа

Россия не отведет «Искандеры» из Калининграда, пока в Европе и мире существует ракетная система, нацеленная против нас. Такую позицию отразил в интервью журналистам «Би-би-си» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Изменится ли напряженная ситуация на наших границах с приходом к власти в США Дональда Трампа и что именно угрожает Москве прямо сейчас? Выясняло Федеральное агентство новостей.

Песков был предельно точен в оценках: ракеты НАТО остаются в Европе, очевидно, участвуя в плане по созданию антироссийского противоракетного комплекса. И пока этот план не будет упразднен, вряд ли имеет смысл говорить об отводе наших ракет из Калининграда. Комплексы «Искандеры-М» были перемещены в регион в рамках военных учений, но там и остались. Позже в Минобороны признавались, что большого секрета из переброса не делали, а один «Искандер» и вовсе был выставлен под пролетающий американский разведывательный спутник. Мало ли, что у этого космического аппарата было на уме...

Понятно, что после этого шага сразу же оживились наши западные «друзья», которые на всех углах стали кричать о российской угрозе. Особенно усердствовали прибалтийские республики и Польша. В самой Москве не раз заявляли: Россия никогда не будет нападать ни на одну страну НАТО. Ее мнимую агрессию всегда использовали как повод для размещения большего числа техники и живой военной силы близ российских границ.

«Только накануне прошла инаугурация Трампа, еще рано ждать от него каких-то ходов или выполнения предвыборных обещаний по нормализации отношений с Россией. В общем, любых действий от новой администрации в Вашингтоне. Пока существует угроза безопасности РФ, до тех пор наши ракеты будут оставаться в Калининграде. Что я понимаю под угрозой безопасности? Это, безусловно, развертывание глобальной системы противоракетной обороны (ПРО), комплексы которой размещаются в Польше, Румынии. Никто же не объясняет, почему они до сих пор там. Изначально нам говорили, что это реакция на иранскую ядерную угрозу. Но сейчас ее как таковой не существует, но комплексы ПРО мало того, что не ликвидированы, но уже делаются попытки разместить их в Южной Корее», — комментирует специально для ФАН первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

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Вот и приходится российской стороне влиять на зарубежные горячие головы, размещая в Калининградской области свои ракетные комплексы. «Искандеры» остужают — звучит как рекламный слоган.

«Это также и пехотные батальоны, размещенные в странах Балтии и Польши. Не так давно, где-то полторы недели назад, бронетанковая бригада из США была доставлена в Европу. Была произведена разгрузка танков, БТР, боевых машин пехоты в портах Германии. Это тоже угроза безопасности России, наряду с размещением ракетных комплексов в Западной Европе, нахождением ядерного оружия на базах хранения в той же Европе. Поэтому говорить о каких-то наших действиях преждевременно. Давайте надеяться, что нашу обеспокоенность услышат и посмотрим, какую политику будет проводить Белый дом и руководство ЕС. У нас самые лучшие в мире вооруженные силы, которые могут выполнить любые задачи, поставленные верховным главнокомандующим», — добавляет он.