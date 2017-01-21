Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в ДТП с автобусом в Италии

Москва, 21 января. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Венгрии в связи с гибелью детей в автокатастрофе в Италии.

Об этом рассказала пресс-служба Кремля. Отмечается, что российский лидер отправил телеграмму с соболезнованиями президенту Венгрии Яношу Адеру и премьер-министру Виктору Орбану.

Путин подчеркнул, что особенно трагично, что жертвами аварии стали дети и подростки. Путин передал слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших детей. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в ДТП.

Ранее «Национальная служба новостей» писала, что в коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго в провинции Верона произошла авария. Автобус с венгерскими детьми ехал из Франции через территорию Италии. В результате ДТП погибли по меньшей мере 16 человек.