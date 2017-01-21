FAN-TV Лента новостей
Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в ДТП с автобусом в Италии
Политика

Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в ДТП с автобусом в Италии

Сегодня 14:33
201

Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в ДТП с автобусом в Италии

Москва, 21 января. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Венгрии в связи с гибелью детей в автокатастрофе в Италии.

Об этом рассказала пресс-служба Кремля. Отмечается, что российский лидер отправил телеграмму с соболезнованиями президенту Венгрии Яношу Адеру и премьер-министру Виктору Орбану.

Путин подчеркнул, что особенно трагично, что жертвами аварии стали дети и подростки. Путин передал слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших детей. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в ДТП.

Ранее «Национальная служба новостей» писала, что в коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго в провинции Верона произошла авария. Автобус с венгерскими детьми ехал из Франции через территорию Италии. В результате ДТП погибли по меньшей мере 16 человек.

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

Трамп как предчувствие: зачем Минфин РФ направляет доходы от нефти в бюджет

Сегодня 14:41
38

Не время дразнить гусей в США: когда Трамп решится на встречу с Путиным

Сегодня 13:54
231

Новости Новороссии: агенты Киева обманом вербуют граждан ЛНР, штаб АТО обвинил Донбасс в обстрелах

Сегодня 13:34
161

Сирия: ВС РФ учат военную полицию САР держать автоматы и работать под прикрытием

Сегодня 12:37
206

Сирия новости 21 января 2017 12.30: ВКС РФ отбили атаку ИГ в Дейр эз-Зоре, около 100 боевиков покинули Дамаск

Сегодня 12:30
831
Показать еще
Прямая трансляция

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Трамп как предчувствие: зачем Минфин РФ направляет доходы от нефти в бюджет

14:41

Кремль объяснил, почему симметричное ядерное разоружение США и РФ недопустимо

14:36

Лавров назвал источники финансирования ИГ в Сирии и Ираке

14:35

Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в ДТП с автобусом в Италии

14:33

Трамп зловещей инаугурационной речью напугал Европу и СМИ

14:23

Песков рассказал, кто может решить вопрос об экстрадиции Сноудена

14:14

Полиция наткнулась на мумию в камуфляже в петербургском бараке

14:09

Песков: Россия не уберет «Искандеры» из Калининграда из-за активности НАТО

14:06

Не время дразнить гусей в США: когда Трамп решится на встречу с Путиным

13:54

Установлены личности двух ликвидированных в Дагестане боевиков

13:50

Стало известно, когда Трамп встретится с Порошенко

13:37

Новости Новороссии: агенты Киева обманом вербуют граждан ЛНР, штаб АТО обвинил Донбасс в обстрелах

13:34
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Трамп как предчувствие: зачем Минфин РФ направляет доходы от нефти в бюджет
Читать
Закрыть