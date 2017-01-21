Сирия, 21 января. Военнослужащие сирийской армии отразили две атаки смертников ИГ* на окраине города Шамир в Алеппо. Подразделения САА отбили часть территорий в долине Вади-Барада в Дамаске в боях с «Джебхат ан-Нусрой»**. Жители Идлиба гибнут в ходе перестрелок между боевиками, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) заняли еще один район города Айн Аль-Фиджа, расположенного в долине Вади-Барада на западе от Дамаска, в ходе коротких столкновений с боевиками формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» и союзными ему группировками. Таким образом, на данный момент город практически полностью освобожден. Однако очаги сопротивления на его окраинах все еще сохраняются.

Источник, близкий к боевикам «Джебхат ан-Нусры», утверждает, что в ходе одного из боев на окраине города Айн Аль-Фиджа отрядами террористов было уничтожено несколько единиц техники правительственных войск, в том числе одна тяжелая бронемашина. Эта информация в настоящий момент проверяется.

Провинция Алеппо

Позиции правительственных войск в районе освобожденного города Шамир в восточной части провинции Алеппо дважды за последнее время пытались атаковать террористы-смертники ИГ. Однако оба теракта удалось предотвратить. Заминированные транспортные средства, за рулем которых находились смертники, были выявлены и ликвидированы еще до того, как они успели оказаться в опасной близости от сирийских блокпостов.

По данным одного из сирийских новостных центров, ВВС САР нанесли серию ударов по укрепленным районам террористов ИГ в окрестностях населенного пункта Мурран на востоке провинции Алеппо. Сообщается, в ходе бомбардировки было уничтожено несколько групп боевиков. Кроме того, практически полностью разрушен крупный склад вооружения и боеприпасов ИГ.

Согласно данным подконтрольного ИГ информационного портала «Аль-Амак», в ходе нескольких последних столкновений в окрестностях города Аль-Баб, находящегося на северо-востоке провинции Алеппо, боевикам удалось захватить множество единиц техники турецких войск и Сирийской свободной армии (ССА)***, в том числе несколько танков и БМП. Информация пока проверяется.

Провинция Хомс

Командование правительственной армии перебросило на позиции сирийских войск в районе военной базы «Т-4», расположенной в восточной части провинции Хомс, партию танков «Т-62» в преддверии готовящегося наступления САА. Подразделения в скором времени продолжат атаковать опорные пункты террористов ИГ на юге от базы.

Провинция Идлиб

В юго-восточной части провинции Идлиб по-прежнему продолжаются ожесточенные столкновения между боевиками группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам». Наиболее интенсивные перестрелки отмечаются вблизи населенного пункта Кминас. Террористы атакуют позиций друг друга, нанося удары из тяжелых артиллерийских орудий и минометов. Обе стороны потеряли значительное число боевиков раненными и убитыми. Кроме того, есть жертвы среди гражданского населения, так как снаряды и мины террористов зачастую прилетают на территорию жилых кварталов.

Провинция Ракка

Медиа-центр провинции Ракка сообщает, что в населенном пункте Тулан, находящемся на севере от города Ракка, погиб один местный житель в результате подрыва на мине. Предполагается, что мина была выпущена одной из сторон в ходе ожесточенных боев между террористами ИГ и силами операции «Гнев Евфрата».

Провинция Эс-Сувейда

На окраине населенного пункта Ара в северо-восточной части провинции Эс-Сувейда вспыхнули ожесточенные бои между отрядами Национальных сил обороны (НСО) и террористами ИГ. Сообщается, что в результате массированных перестрелок были убиты несколько бойцов проправительственных формирований. Однако боевикам был нанесен намного более серьезный ущерб в численной силе. Кроме того, ликвидировано несколько единиц бронетехники ИГ.

Ирак

В районе Хасиба на востоке города Аль-Рамади в провинции Аль-Анбар прогрел взрыв. Самодельное взрывное устройство было установлено в полицейской машине. На момент взрыва в автомобиле находился только водитель. Полицейский получил ранения, однако угрозы его жизни нет.

Самолеты ВВС Ирака провели бомбардировки подконтрольных террористам ИГ районов Рашидия, Байсан и Аль-Кавсия в западной части Мосула. Согласно источнику в командовании иракской армии, в ходе воздушной операции было ликвидировано несколько групп боевиков. Авиаудары были выполнены в преддверии новой фазы широкомасштабной освободительной операции, предполагающей зачистку Западного Мосула.