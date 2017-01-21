Песков рассказал, кто может решить вопрос об экстрадиции Сноудена

Москва, 21 января. Вопрос экстрадиции экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена может быть решен только российской миграционной службой и лично президентом Владимиром Путиным, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал вопрос об экстрадиции Эдварда Сноудена, отметив, что это должно решаться самим президентом Путиным и отечественной миграционной службой. Комментируя судьбу бывшего сотрудника американских спецслужб, Песков добавил, что он прежде всего человек, а не игрушка, пишет НСН. Москва учитывает тот факт, что в США Сноудену может грозить высшая мера наказания. Напомним, что ранее Газета.Ru сообщала о продлении американцу вида на жительство.