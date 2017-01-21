Полиция наткнулась на мумию в камуфляже в петербургском бараке

Санкт-Петербург, 21 января. Мумию в камуфляже нашли в бараке в Санкт-Петербурге.

Информация о найденном теле поступила на пульт дежурного 20 января около 15.00. Наряд, прибывший на место, в ходе осмотра заброшенного здания в Красногвардейском районе города нашел мумифицированный труп. Он находился в бараке на пересечении улиц Братской и Камышинской, рядом с КАД.

Пол и возраст погибшего установить на данный момент не удалось. На теле полицейские нашли камуфляжную куртку и брюки такого же цвета.

Труп направили в морг. Полиция устанавливает причины смерти человека.