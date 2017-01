Трамп зловещей инаугурационной речью напугал Европу и СМИ

Москва, 21 января. Западные СМИ заявили, что инаугурационная речь избранного президента США Дональда Трампа отличалась от предыдущих ожесточенностью и враждебностью.

Журналисты США обратили внимание, что речь Трампа во время инаугурации сильно отличалась от традиционных обращений президентов США.

«Дональд Трамп начал президентский срок с резких и ожесточенных слов об искалеченной нации, которая остро нуждается в смелых, незамедлительных действиях, — пишет The Washington Post. — Оборвав более чем двухвековую историю инаугурационных речей, новый президент дал понять всем, кто еще не понял — это будет совсем другое президентство».

Это же мнение разделили и в The New Yorker, и в The Wall Street Journal, и в The Huffington Post, и в других известных изданиях.

Европейские издания подчеркнули, что в своей инаугурационной речи Трамп дал понять Европе, что ей придется положиться только на свои силы.

«Если Трамп ставил задачу сделать предупреждение Европе, он справился», — передает Politico.

Бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт также обратил внимание, что чувствовал враждебность в речи Трампа.

«Мы не можем просто сидеть и надеяться на поддержку и сотрудничество США, — написал он на своей странице в Twitter. — Европа должна взять свою судьбу и безопасность в свои руки».

