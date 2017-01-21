Песков: Россия не уберет «Искандеры» из Калининграда из-за активности НАТО

Москва, 21 января. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что невозможно вывести российские ракеты из Калининграда, пока ракеты НАТО остаются в Европе, передает «Би-Би-Си».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал в интервью западному изданию вопрос с ракетными комплексами «Искандер». «Невозможно просто убрать эти ракеты из Калининграда, не зная, будут ли планы по созданию антироссийского противоракетного комплекса упразднены на европейском континенте», — пояснил спикер Кремля.

Ранее в Минобороны сообщили, что секрета в размещении «Искандеров» в регионе нет. По словам представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, один из комплексов был выставлен таким образом, чтобы спутник-разведчик США мог уточнить параметры его работы.