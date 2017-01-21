Установлены личности двух ликвидированных в Дагестане боевиков

Махачкала, 21 января. В ходе введенного в Кизлярском районе Дагестана режима контртеррористической операции ликвидированы два боевика.

Сотрудники Национального антитеррористического комитета ликвидировали в селе Вперёд Кизлярского района Республики Дагестан двух боевиков, которые укрывались от силовиков. По данным источника из силового ведомства, уничтоженные боевики опознаны. Один из них был ранее судим и отбывал наказание за убийство. Напомним, что режим КТО введен в Кизлярском районе республики с 9–15 по московскому времени.







