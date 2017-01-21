Стало известно, когда Трамп встретится с Порошенко

Киев, 21 января. Визит украинского президента Петра Порошенко в США может состояться во второй половине февраля. По словам посла Украины в США Валерия Чалого, целью визита будет участие в программе председательства Украины в Совбезе ООН.

Киев прорабатывает план встречи президентом Украины и США в Вашингтоне. Украинский посол в США заявил, что визит Порошенко запланирован на февраль. Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, и, очевидно, в этот период может произойти участие президента, так как этот формат как раз предусматривает такое участие», — прокомментировал украинский дипломат.

В то же время он заметил, что одновременно прорабатывается возможность встречи Петра Порошенко с новым американским президентом. Точной даты визита Чалый не назвал, ограничившись формулировкой — «двадцатые числа» февраля.