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Песков рассказал, когда США смогут участвовать в урегулировании кризиса в Донбассе
Политика

Песков рассказал, когда США смогут участвовать в урегулировании кризиса в Донбассе

Сегодня 13:28
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Песков рассказал, когда США смогут участвовать в урегулировании кризиса в Донбассе

Москва, 21 января. Вопрос о привлечении Соединенных Штатов Америки к урегулированию конфликта но юго-востоке Украины будет зависеть от позиции президента Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, прежняя администрация Белого Дома занимала неконструктивную позицию по этому вопросу.

В интервью телеканалу «Россия 1», пресс-секретарь напомнил о поездке на тот момент еще действующего вице-президента США Джозефа Байдена в Киев. Он подчеркнул, что «старые» американцы (администрация Обамы) вместо того, чтобы готовиться к инаугурации своего будущего президента, отправились в Киев». Песков сравнил этот визит с каретой золушки, которая «скоро превратится в тыкву».

При этом представитель Кремля отметил, что старая администрация президента США «поспешила» в столицу Украины, чтобы «застолбить свою позицию абсолютной слепоты по периметру и исключительно концентрации на Киеве всяческого спонсорства», а также провокаций на границе со стороны ВС Украины и так далее. Песков назвал такую позицию неконструктивной.

Песков добавил, что скоро станет ясно, будет ли новая модальность позиции США по Украине способствовать урегулированию кризиса.

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Алия Шарафутдинова
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