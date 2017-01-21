Песков объяснил, что мешает убрать «Искандеры» из Калининграда

Лондон, 21 января. Российские ракетные комплексы «Искандер» останутся в Калининграде, пока не прояснятся планы относительно создания антироссийского противоракетного комплекса в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Невозможно просто убрать эти ракеты из Калининграда, не зная, будут ли планы по созданию антироссийского противоракетного комплекса упразднены на европейском континенте», — подчеркнул Песков в интервью телеканалу «Би-би-си».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ перебросила ракетные комплексы «Искандер» под Калининград из-за деструктивных действий НАТО.