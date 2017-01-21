Трамп убрал из Белого дома бюст Мартина Лютера Кинга, установленный Обамой

Вашингтон, 21 января. Вступивший в полномочия президента Дональд Трамп заменил в Белом доме бюст Мартина Лютера Кинга, установленного его предшественником, на бюст экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля, передает CNN.

Новый президент США Дональд Трамп сменил в Белом доме бюст борца за права темнокожих Кинга на бюст человека-эпохи Черчилля. Известно, что бюст британского премьер-министра был подарен администрации Джорджа Буша-младшего экс-премьером Великобритании Тони Блером. Пресс-секретарь Буша-младшего заявил, что после подобной перестановки кабинет президента будет похож на тот, что был при 43-м американском президенте, пишет Газета.Ru





