Трамп как предчувствие: зачем Минфин РФ направляет доходы от нефти в бюджет

Министерство финансов России направит все полученные от продажи нефти и газа доходы в бюджет. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. Зачем нужна такая мера, к чему она приведет и как отразится на нашей экономике? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

По мысли Силуанова, зачисленные средства пойдут на расходы, потребность в источниках финансирования дефицита сразу уменьшится. Это, в свою очередь, приведет к меньшим тратам из Резервного фонда. Значит, его можно будет спасти, используя про запас.

«Решение правильное и стратегически выверенное, на мой взгляд. Возникает возможность экономить траты из Резервного фонда и не израсходовать его полностью в текущем году. Тем самым Минфин сохраняет подушку безопасности с учетом крайне высокой неопределенности в глобальной экономике, связанной и с приходом Дональда Трампа, и с высокими рисками сильного доллара. Непонятно, что будет происходить в связи с Brexit: в марте начнутся переговоры и пока все идет по жесткому сценарию, выходу из торгово-таможенного союза как минимум. И много вопросов по ситуации в финансовой системе Китая. Там огромный долговой пузырь. Удастся ли им его плавно сдуть или он просто взорвется?» — комментирует экономист Института современного развития Никита Масленников.

С учетом этой ситуации все прогнозы относительно того, что во второй половине года возможно ускорение темпа роста общемирового ВВП, выглядят сомнительно. Международное хозяйство вполне может сползти и в новую рецессию.

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«Если брать внутреннюю логику решения Минфина, то это направление на экономию Резервного фонда, а не на дополнительные расходы, означает, что у нас выдерживается линия на умеренно-жесткую бюджетную политику. Это позволяет в принципе смягчать денежные кредиты. ЦБ получает возможность на более ранних подступах снизить ключевую ставку. Первое такое снижение может быть достигнуто уже в марте, примерно на 50 пунктов. Плюс такое решение Минфина может привести к достижению цели по снижению в этом году инфляционного значения. Цель, напомню, 4%, и при такой инфляции ключевая ставка может составить 7% или даже ниже. Это другая экономическая реальность, другая цена длинных денег для инвестиционных кредитов и прочная подпорка для нашего пока слабенького экономического роста», — продолжает эксперт ФАН.

В правительстве говорят о росте ВВП в 1,5-2%, но этот прогноз, по мнению эксперта, достаточно оптимистичен. Там есть оговорка: если не случится внешних шоков. А если случатся?

«Поэтому мы сейчас и пытаемся идти по логике экономической политики, как будто бы этих шоков не случилось, пытаемся привлечь поток инвестиций. Но надо учитывать, что предстоит еще большая работа. Нужно ввести законодательное определение нового бюджетного правила. Куда и при каких обстоятельствах поступают эти дополнительные доходы? Каким образом обеспечивать стабильность или снизить курс волатильности рубля? Стоит ли инвестировать в рисковые активы, короткие деньги? Все эти вопросы придется решать после того, как мы подкачаем подушку безопасности», — добавляет Масленников.