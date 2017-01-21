Стало известно, когда Путин позвонит Трампу

Москва, 21 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин позвонит лидеру США Дональду Трампу и поздравит его со вступлением в должность в ближайшее дни.

Песков добавил, что «так или иначе» политики встретятся. В интервью телеканалу «Россия 1» пресс-секретарь подчеркнул, что Путин свяжется с Белым домом в ближайшие дни по телефону. Он поздравит республиканца Трампа со вступлением в должность американского президента.

Как пишет RT на русском, Песков отметил, что по протоколу, президент РФ должен позвонить и поздравить нового президента.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что встреча лидеров двух стран ожидается в ближайшие месяцы.