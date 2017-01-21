Новости Новороссии: агенты Киева обманом вербуют граждан ЛНР, штаб АТО обвинил Донбасс в обстрелах

Новороссия, 21 января. Командование ВСУ представило дезинформацию об обстрелах войсками ДНР и ЛНР позиций киевских силовиков. МГБ ЛНР возбудило дело в отношении сотрудника СБУ, пытавшегося завербовать гражданина республики. Власти Ясиноватой фиксируют повреждения, нанесенные огнем ВСУ.

Украинские агенты пытают граждан ЛНР

Как заявила руководитель центра по связям с общественностью министерства государственной безопасности ЛНР Евгения Любенко, представителями ведомства было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Службы безопасности Украины Александра Овчинникова по факту попытки завербовать гражданина ЛНР.

По информации Любенко, в МГБ Луганской народной республики обратился гражданин, который был вынужден дать согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой. По его словам, сотрудники СБУ применили в отношении него пытки и таким образом заставили подписать соглашение. Затем мужчине был дан оперативный псевдоним. Перед ним поставили задачу осуществлять сбор разведданных о деятельности командования и вооруженных сил ЛНР, а также другую информацию, составляющую государственную тайну.

В ходе следственных мероприятий министерством госбезопасности республики была установлена личность сотрудника СБУ, занимавшегося вербовкой жителя ЛНР. Им оказался Овчинников Александр Анатольевич 1975 года рождения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту организации сбора и передачи сведений, составляющих государственную тайну.

Ранее сотрудники ведомства сообщили, что украинские спецслужбы активно занялись вербовкой бывших уголовных преступников, проживающих на территории народных республик Донбасса. Так, представители СБУ угрозами и шантажом заставили гражданина ЛНР, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, дать письменное согласие на помощь любому подразделению ВСУ в зоне так называемой АТО.

Киев вновь бросается обвинениями

В пресс-службе штаба АТО в Донбассе заявили о том, что подразделения Луганской и Донецкой народных республик якобы вели обстрелы позиций военнослужащих ВСУ на нескольких направлениях.

Согласно опубликованной на официальной странице штаба АТО в Facebook информации, за последние сутки позиции армии Украины подверглись обстрелам 25 раз. Украинская сторона утверждает, что военнослужащие ДНР якобы нанесли удары из минометов различных калибров и гранатометов по окрестностям населенных пунктов Авдеевка и Новоселовка Вторая. Кроме того, по их данным, обстрелы также велись на мариупольском направлении. Там в зоне поражения оказались Талаковка, Широкино, Павлополь и Гнутово.

Военнослужащих вооруженных сил ЛНР Киев обвинил в обстрелах опорных пунктов украинских подразделений недалеко от Станицы Луганской, Сизого и Новозвановки. Как утверждают сотрудники пресс-службы АТО, военнослужащие республики применяли в ходе обстрелов различные виды гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее в силовых ведомствах ДНР сообщили, что по прифронтовым территориям республики украинскими силовиками было выпущено свыше 80 танковых и артиллерийских снарядов, а также мин. Под обстрелами оказались окраины Донецка и Ясиноватой и село на юге ДНР. Представители штаба Народной милиции ЛНР накануне заявили о массированном минометном обстреле Калиновки, находящейся под Дебальцево, с направления позиций подразделений ВСУ.

Ясиноватая подсчитывает нанесенный ВСУ ущерб

Исполняющий обязанности главы администрации Ясиноватой Олег Моргун заявил о том, что в результате массированного обстрела окрестностей города со стороны подразделений ВСУ было повреждено здание железнодорожного депо.

Накануне украинские военнослужащие открыли интенсивный огонь по окраинам Ясиноватой около 17.00. В ходе обстрела многочисленные повреждения получило здание моторвагонного депо РПЧ-17. Оно находится вблизи линии разграничения сторон и уже не раз оказывалось под ударами киевских силовиков. Так, район депо обстреливался 11 января, тогда здание получило незначительные повреждения, отметил Олег Моргун.

И.о. руководителя городской администрации также добавил, что никто из местных жителей в результате обстрела не пострадал. Точные данные о причиненных огнем ВСУ разрушениях пока устанавливаются, так как инспекция в регионе еще не закончена.

Напомним, накануне заместитель командующего ДНР Эдуард Басурин сообщил, что подразделения украинской армии 4 348 раз за прошедшую неделю открывали огонь по 33 населенным пунктам республики, в том числе по Донецку, Горловке, Ясиноватой и Докучаевску. Применялись запрещенные условиями минских договоренностей тяжелые минометы, артиллерия и танки.