Битва Буша с дождевиком на инаугурации Трампа развеселила американцев

Вашингтон, 21 января. Пользователи социальных сетей по всему миру шутят о «сражении» бывшего президента США Джорджа Буша-младшего с плащом-дождевиком во время инаугурации республиканца Дональда Трампа.

Во время торжественной церемонии, которая произошла в пятницу, шел дождь. Экс-лидер США решил надеть дождевик, чтобы не намокнуть. Однако сделать это с первой попытки у него не удалось.

Юзер под ником Katherine отметила, что Буш, пытавшийся справиться с дождевиком, был лучшим из того, что она видела на инаугурации.