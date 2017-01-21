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Битва Буша с дождевиком на инаугурации Трампа развеселила американцев
Политика

Битва Буша с дождевиком на инаугурации Трампа развеселила американцев

Сегодня 12:51
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Битва Буша с дождевиком на инаугурации Трампа развеселила американцев

Вашингтон, 21 января. Пользователи социальных сетей по всему миру шутят о «сражении» бывшего президента США Джорджа Буша-младшего с плащом-дождевиком во время инаугурации республиканца Дональда Трампа.

Во время торжественной церемонии, которая произошла в пятницу, шел дождь. Экс-лидер США решил надеть дождевик, чтобы не намокнуть. Однако сделать это с первой попытки у него не удалось.

Юзер под ником Katherine отметила, что Буш, пытавшийся справиться с дождевиком, был лучшим из того, что она видела на инаугурации.

 

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Алия Шарафутдинова
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