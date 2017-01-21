Луганск завел уголовное дело на пытавшего жителя ЛНР сотрудника СБУ

Луганск, 21 января. МГБ ЛНР инициировало уголовное делопроизводство в отношении сотрудника СБУ Александра Овчинникова, завербовавшего с помощью пыток жителя ЛНР, сообщили в ведомстве.

В Луганске установили личность сотрудника украинской спецслужбы, который вербовал жителя ЛНР, сообщила руководитель центра по связям с общественностью МГБ Евгения Любенко. По словам спикера, лицом, в отношении которого завели уголовное дело, является Александр Овчинников из СБУ в Луганской области. Известно, что ранее в ведомство обратился житель республики, заявивший, что Овчинников применял пытки, заставляя его подписать согласие на сотрудничество со спецслужбами.