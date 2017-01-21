Он не игрушка: Песков прокомментировал возможность выдачи Сноудена США

Лондон, 21 января. Вопрос о выдаче экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена могут решить только миграционные власти России или лично президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности выдачи Сноудена в случае улучшения отношений РФ и США после вступления в должность президента Дональда Трампа.

«Эдвард Сноуден является человеком, которому грозит смертная казнь в США, поскольку это одна из немногих стран, которая ее применяет. Это решение, которое может быть принято нашими миграционными властями или президентом Путиным. Я не знаю, но он не игрушка, чтобы его передавать», — заявил Песков телеканалу «Би-би-си».

Читайте также: Сноуден получит амнистию от Трампа и вернется в США — депутат Госдумы