Песков анонсировал встречу Путина и Трампа в ближайшие месяцы

Москва, 21 января. Подготовка встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом может занять длительное время.

Об этом в интервью ВВС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, встреча политиков вряд ли состоится в ближайшие недели. По данным пресс-секретаря, Трамп сейчас занят по преимуществу внутренними американскими делами.

Он также пояснил, что переговоры могут состояться в ближайшие месяцы. При этом Песков не сомневается, что встреча лидеров состоится. «Я не сомневаюсь, что Путин будет готов к этому», — сказал Песков.

Как ранее писала Газета.Ru, Песков рассказал о встрече Путина с Трампом.