Иран усложняет вопрос об участии США в переговорах по Сирии

Москва, 21 января. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция Ирана как важного регионального игрока в вопросе урегулирования ситуации в Сирии осложняет вопрос участия США в переговорах, передает Би-Би-Си.

Представители новой администрации США были приглашены на межсирийские переговоры в Астане. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует участие США в диалоге по Сирии, при этом он отметил всю сложность сложившейся ситуации.

«Ситуация очень сложная, есть Иран, важный игрок в сирийском вопросе, и иранцы не приветствуют США. Это очень сложный вопрос для очень осторожной игры», — подчеркнул спикер Кремля. Отметим, что инициатором диалога Астане в качестве новой площадки по вопросу Сирии стал президент Владимир Путин.