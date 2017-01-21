Около 40 человек пострадали при серьезном пожаре в ночном клубе в Бухаресте

Москва, 21 января. Не менее 38 человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести в результате пожара, вспыхнувшего в ночном клубе в столице Румынии.

Как передает Associated Press, возгорание произошло в ночь с 20 на 21 января. В элитном клубе в Бухаресте вспыхнул огонь. В результате инцидента ожоги получили 38 человек.

По данным экстренных служб, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Причина пожара на данный момент выясняется.

Напомним, серьезный пожар произошел в ночь на 31 октября в ночном клубе в центре Бухареста. Во время выступления одной из групп фейерверк попал в деревянный потолок, в результате чего начался пожар. В результате в огне и давке погибли несколько десятков человек, в том числе музыкант. Экстренные службы приехали на место ЧП лишь спустя 15 минут.