Меланья Трамп станцевала на инаугурационном балу в роскошном платье от дизайнера Клинтон и Обамы

Вашингтон, 21 января. Первая леди США, супруга Дональда Трампа Меланья Трамп выбрала в качестве дизайнера бального платья для церемонии инаугурации Эрве Пьера, который одевал всех супруг президентов США за последние 20 лет.

«Это честь — одевать первую леди. Мне в общем-то повезло, потому что за 20 лет в США я одевал всех первых леди: миссис Клинтон, когда работал в Oscar de la Renta, миссис Буш и миссис Обаму в Carolina Herrera», — заявил модельер.

Он заявил, что счастлив и считает за честь одевать Меланью Трамп под своим именем и отметил, что его работу облегчило то, что Меланья Трамп как бывшая модель «знает чего хочет», сообщает «Газета.ру».

Напомним, Дональд Трамп первая леди и новый глава Белого дома исполнили трогательный танец под композицию May Way Фрэнка Синатры на инаугурационном балу.