Меланья Трамп станцевала на инаугурационном балу в роскошном платье от дизайнера Клинтон и Обамы

Вашингтон, 21 января. Первая леди США, супруга Дональда Трампа Меланья Трамп выбрала в качестве дизайнера бального платья для церемонии инаугурации Эрве Пьера, который одевал всех супруг президентов США за последние 20 лет.
«Это честь — одевать первую леди. Мне в общем-то повезло, потому что за 20 лет в США я одевал всех первых леди: миссис Клинтон, когда работал в Oscar de la Renta, миссис Буш и миссис Обаму в Carolina Herrera», — заявил модельер.
Он заявил, что счастлив и считает за честь одевать Меланью Трамп под своим именем и отметил, что его работу облегчило то, что Меланья Трамп как бывшая модель «знает чего хочет», сообщает «Газета.ру».
Напомним, Дональд Трамп первая леди и новый глава Белого дома исполнили трогательный танец под композицию May Way Фрэнка Синатры на инаугурационном балу.
President Donald Trump and First Lady Melania Trump dance at the Freedom Ball in Washington, D.C. #Trump45 #inauguration pic.twitter.com/bIs7SVi51C— Fox News (@FoxNews) January 21, 2017