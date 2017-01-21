Минск сделал бессрочным продление тарифов на транзит нефти

Минск, 21 января. Белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли отменило конечную дату в сроке действия тарифов на транзит нефти, говорится в соответствующем сообщении на правовом портале республики.

В конце декабря прошлого года были повышены цены на транспортировку нефти. Известно, что услуги компании «Полоцктранснефть Дружба» стали дороже на 11,76%, также поднялись цены на услуги компании «Гомельтранснефть Дружба» на 7,7%. Отмечалось, что срок повышения ограничивается двумя месяцами до 31 марта 2017 года. Однако, согласно новому постановлению министерства антимонопольного регулирования и торговли конечная дата отменяется.