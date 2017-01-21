Не время дразнить гусей в США: когда Трамп решится на встречу с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил сомнение, что встречу Владимира Путина и Дональда Трампа стоит ожидать в ближайшие недели. Об этом он рассказал журналистам BBC. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с политологом-американистом о том, состоится ли встреча в этом году и на чьей она может пройти территории.

Как считают в Кремле, новый президент США сейчас будет занят внутриамериканскими делами, и ему будет немного не до внешней политики. Потом, спустя какое-то время, будет организован телефонный разговор двух президентов, и дату встречи определят. Пока же о месте и времени нет никакой конкретики.

«К встрече президентов двух великих стран нужно тщательно подготовиться. Она может состояться, но не в самое ближайшее время. Скорее всего, после 100 дней работы Трампа на посту президента. Все-таки команда приходит новая, люди в администрации президента никогда не работали: это касается и топ-звена, и рабочих лошадок. Им нужно время для адаптации. Встреча двух президентов — всегда послание. Они должны показать миру, что они о чем-то договорились, или выразить свое несогласие по тем или иным вопросам. Площадок для контактов при этом достаточно много. Это совсем необязательно будет Москва или Вашингтон», — считает директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

Недавно британские СМИ спекулировали на тему возможной встречи двух лидеров в Исландии, памятуя об опыте общения там Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, но представители обеих сторон опровергли слухи.

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«Такая встреча могла произойти в Астане в конце января, но Трампу просто не успеть подготовить себя и тот лист повестки дня, который был бы интересен США. Ему банально не хватит времени. В качестве нейтральной площадки для встречи может рассматриваться столица одного из европейских государств (Берлин, Париж, Лондон), куда Трамп обязательно нанесет визит. Это будет не Пекин, потому что отношение Трампа к Китаю достаточно сложное. Это будет не Москва, хотя многие эксперты рассчитывали, что новый президент США сразу же бросится в объятия Владимира Путина. Ему этого не простят: американское общество расколото, там много и противников Трампа, и вряд ли он сейчас будет дразнить гусей», — продолжает эксперт ФАН.

Вполне возможно, Трамп, прежде всего, нанесет визит в Великобританию и встретится с королевой, учитывая, что она сейчас чувствует себя не так хорошо. То есть отдаст дань стратегическому партнеру, поскольку Лондон всегда шел в фарватере американской политики.

«Его зовут поляки, зовет Петр Порошенко, но это все вилами на воде писано. Может, для встречи подготовят специальную площадку в рамках саммита, условного Россия — НАТО. Это не будет территория АТЭС или саммита НАТО, а именно нейтральная площадка, где встретятся два президента. Это отдельная встреча для обсуждения насущных проблем, новых угроз и вызовов. Ее, повторюсь, надо готовить. Там, конечно, есть ребята вроде трех- и четырехзвездочных генералов вроде главы Пентагона Джеймса Мэттиса, советника по национальной безопасности Майка Флинна, министра по внутренней безопасности Джона Келли и главы ЦРУ Майка Помпео. Они готовы взаимодействовать уже прямо сейчас, но молодым ребятам из администрации надо обрасти мясом для того, чтобы начать готовить встречу и понимать, что должно быть по ее итогам в сухом остатке», — добавляет Гусев.