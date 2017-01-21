Пьяный мужчина устроил стрельбу в центре Москвы

Москва, 21 января. Полицейские в Москве задержали пьяного мужчину, который утроил стрельбу холостыми патронами в центре города.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУМВД по Москве. Как отметили в правоохранительных органах, инцидент произошел на Ленинском проспекте. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил в воздух из списанного охолощенного пистолета Макарова ВПО-525.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина устроил стрельбу в Москве, есть пострадавшие.