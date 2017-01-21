Маньяк с тесаком набросился на прохожих в Москве

Москва, 21 января. Полиция Москвы проверяет информацию об инциденте, связанном с нападением неизвестного мужчины в одном из дворов по улице Алма-Атинской на прохожего. Известно, что злоумышленник был вооружен тесаком и ранил прохожего.

Накануне в российской столице произошел инцидент — неизвестный выбежал из подъезда одного из домов по улице Алма-Атинской и приставил мачете к горлу прохожего. По данным очевидцев, прохожий пострадал от действий злоумышленника, который затем снова забежал в подъезд в сопровождении нескольких человек. На месте происшествия работают сотрудники правопорядка и медики.



