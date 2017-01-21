Песков: Донбасс и Киев должны выполнить соглашения «Минска-2»

Лондон, 21 января. Минские соглашения должны быть реализованы Киевом и Донбассом, в то время как Москва выступает гарантом процесса «Минск-2» и не является стороной конфликта.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как подчеркнул пресс-секретарь, Россия не является страной, которая должна имплементировать минские соглашения. Он отметил, что РФ, наряду с Францией и Германией, должна гарантировать реализацию минских соглашений.

Ранее Песков заявил, что для мира в Донбассе минские соглашения безальтернативны.