Педофил напал на восьмилетнюю петербурженку прямо у школы

Санкт-Петербург, 21 января. Восьмилетняя второклассница стала жертвой педофила в Кронштадте. Злоумышленник напал на девочку прямо рядом со зданием школы.

Как стало известно, жертва извращенца учится в одной из школ в Кронштадтском районе Петербурга. С заявлением о случившемся в правоохранительные органы обратилась руководитель школы. По ее словам, нападение на ребенка было совершено около 17.00.

Личность злоумышленника и его местонахождение устанавливается. О самочувствии девочки не сообщается.

В конце прошлого года уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предложила создать публичный реестр совершивших преступления сексуального характера в отношении детей, сообщает «Газета.ру».