Россия приветствует участие США в переговорах по Сирии в Астане

Москва, 21 января. Россия будет приветствовать участие представителей администрации Дональда Трампа на межсирийских переговорах, которые пройдут в казахской Астане 23 января, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста «Би-Би-Си» о том, хочет ли Москва участия США в переговорах по Сирии, заметил, что Россия будет приветствовать это. При этом представитель Кремля подчеркнул, что в целом ситуация довольно сложная, поскольку Иран является важным региональным игроком. «Иранцы не приветствуют участия американцев. Так что это очень сложный вопрос для очень тонкой работы», — прокомментировал он. Напомним, что в переговорах примут участие единая вооруженная оппозиция Сирии и представители Дамаска.