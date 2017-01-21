Донбасс: ВСУ выпустили свыше 80 снарядов и мин по территории ДНР

Донецк, 21 января. Украинская армия с вечера выпустила свыше 80 танковых и артиллерийских снарядов, а также мин по окраинам Донецка, Ясиноватой и Тельмановскому району республики.

Об этом рассказали в силовых ведомствах республики. По данным ДНР, с 19.00 до 22.00 украинская сторона обстреливала населенные пункты Александровка на западе Донецка, Крутая Балка Ясиноватского района и село Николаевка Тельмановского района на юге республики.

По селам и поселкам было выпущен 81 танковый и артиллерийский снаряд калибрами 122 и 152 мм и мины калибрами 82 и 120 мм.

Ранее сообщалось, что под огонь ВСУ попали Горловка, Зайцево и Донецк .